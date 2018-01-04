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НБУ на очередном тендере по размещению 3 мес депозитных сертификатов на общую сумму 300 млн грн под 14,74%
18:11 03.01.2018 |
Национальный банк Украины (НБУ) на очередном тендере по размещению 91-дневных депозитных сертификатов в среду удовлетворил заявки двух банков на общую сумму 300 млн грн под 14,74% годовых, сообщается на сайте НБУ.
Название банков, подавших соответствующие заявки, не уточняется.
На предыдущем тендере 27 декабря НБУ удовлетворил 6 заявок от трех банков из 22 поданных на 300 млн грн под 14,84% годовых, однако тогда размещались 70-дневные депосертификаты.
Нацбанк также сообщил, что назначенный на среду очередной количественный тендер по поддержке ликвидности банков не состоялся.
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