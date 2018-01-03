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Средневзвешенный курс доллара на межбанке 3 января составил 27,8905 грн
17:11 03.01.2018 |
НБУ приводит оперативные данные о состоянии межбанковского валютного рынка Украины.
|
Час
|
03.01.2018
|
28.12.2017
|
Кількість угод
|
Обсяг купівлі та продажу,
млн. доллар США
|
Середньозважений курс доллара
|
Середньозважений курс межбанк
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9:30
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-
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-
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-
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-
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10:00
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-
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-
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-
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-
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10:30
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-
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-
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-
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28.0000
|
11:00
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18
|
6.26
|
27.9323
|
28.0261
|
11:30
|
70
|
31.18
|
27.9259
|
28.0264
|
12:00
|
152
|
73.42
|
27.9118
|
28.0387
|
12:30
|
204
|
100.04
|
27.9075
|
28.0452
|
13:00
|
282
|
152.00
|
27.9020
|
28.0568
|
13:30
|
314
|
174.10
|
27.9002
|
28.0598
|
14:00
|
348
|
199.56
|
27.9017
|
28.0602
|
14:30
|
366
|
210.16
|
27.8995
|
28.0595
|
15:00
|
444
|
281.22
|
27.8909
|
28.0646
|
15:30
|
454
|
282.98
|
27.8907
|
28.0678
|
16:00
|
470
|
288.14
|
27.8905
|
28.0676
|
16:30
|
470
|
288.14
|
27.8905
|
28.0673
|
17:00
|
470
|
288.14
|
27.8905
|
28.0672
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