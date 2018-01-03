Доллар укрепляется к евро 3 января впервые за пять сессий в ожидании протокола заседания ФРС

Курс доллара США к евро поднимается в среду впервые после пяти сессий снижения на фоне увеличения доходностей US Treasuries перед публикацией протокола декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Пара евро/доллар торгуется на уровне $1,2013 по сравнению с $1,2059 на закрытие предыдущей сессии.

В декабре Федрезерв повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 1,25-1,50% годовых, а также дал понять, что намерен поднять ставку три раза в 2018 году.

"Для дальнейшего укрепления доллара, вероятно, потребуется более быстрое повышение ставок американским Центробанком", - говорится в обзоре экспертов MUFG.

Ожидания дальнейшего повышения ставки, которые обычно привлекали инвесторов на американские рынки, "больше не гарантируют укрепления доллара", отмечает валютный аналитик ING Вирай Патель.

"Есть множество факторов, которые говорят в пользу "медвежьего" прогноза для доллара, - цитирует В.Пателя газета Financial Times. - Это неоднозначная ситуация в американской экономике, неустойчивый политический фон в США, а также тот факт, что существуют отличные инвестиционные возможности за пределами страны".

Стоимость доллара относительно иены в среду составляет 112,27 иены против 112,29 иены накануне. Курс евро к иене опустился до 134,9 иены по сравнению с 135,4 иены во вторник.