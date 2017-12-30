НБУ ввел ряд дополнительных изменений для введения эскроу-счетов

Национальный банк привел нормативно-правовую базу в соответствие с изменениями, которые произошли в последнее время в законодательстве Украины, в том числе для полноценного внедрения счетов условного хранения (эскроу).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передают Українські Новини.

Во-первых, изменениями урегулирован порядок использования эскроу-счетов иностранными инвесторами при проведении инвестиционной деятельности в Украине.

Так, иностранным инвесторам предоставляется право использовать эскроу-счета для осуществления любых иностранных инвестиций в Украину (покупка / продажа недвижимости, корпоративных прав, ценных бумаг и т.п.).

Во-вторых, предусмотрен упрощенный порядок покупки иностранной валюты по операциям по возврату иностранных инвестиций в связи с продажей иностранным инвестором акций по процедуре "сквиз-аут".

В-третьих, предусмотрена возможность предоставления уполномоченными банками экспортных кредитов в иностранной валюте иностранным покупателям товаров украинского происхождения.

Действующая редакция нормативно-правовой базы Национального банка предусматривает требование о предоставлении уполномоченным банком-кредитором внешних кредитов в иностранной только иностранным банкам-заемщикам.

Указанные шаги закреплены постановлением правления №147 от 28.12.2017 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины", которое вступает в силу 30 декабря 2017.

Как сообщали Українські Новини, 18 декабря Национальный банк утвердил порядок открытия банками счетов условного хранения - эскроу-счетов.