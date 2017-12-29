Доля проблемных кредитов в банковской системе Украины в ноябре снизилась на 0,86 п. п. - НБУ

Доля проблемных кредитов в банковской системе Украины по состоянию на 1 декабря 2017 года составляла 54,9%, что на 0,86 процентных пункта (п.п.) меньше, чем месяцем ранее.

Соответствующие данные обнародованы на веб-сайте Национального банка Украины (НБУ).

Общий объем кредитного портфеля за ноябрь возрос на 0,2% - до 1,058 трлн грн.

НБУ также уточняет, что соотношение нерабочих кредитов к кредитному портфелю государственных банков за месяц сократилось на 0,36 п.п. - до 70,18%, иностранных банковских групп - на 1,88 п.п., до 43,42%, банков с частным капиталом - на 0,35 п.п., до 24,21%, неплатежеспособных банков - на 0,22 п.п., до 58,44%.

Доля проблемных активов банковской системы с учетом внебалансовых обязательств по состоянию на 1 декабря составляла 29,24%, что на 0,22 п. п. больше, чем месяцем ранее. При этом общий объем таких активов за ноябрь сократился на 2,16% - до 2,104 трлн грн.

Нацбанк с марта 2017 года начал ежемесячно обнародовать статистику по нерабочим (дефолтным) кредитам, сформированную на основании требований постановления об оценке кредитных рисков №351 от 30 июня 2016 года. Постановление, в частности, определяет "нерабочий актив/кредит" максимально приближенно к общепринятому в мировой практике понятию "non-performing exposures/loans" (NPE/NPL).

Согласно новым правилам, нерабочими являются кредиты с просрочкой платежа более 90 дней (30 - для банков) или по которым погашение долга является маловероятным без взыскания обеспечения.

С 1 марта 2017 года, начала публикации соответствующей статистики, доля проблемных кредитов сократилась на 1 п. п.