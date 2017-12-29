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Курсы валют по карточным операциям на 29 декабря
10:48 29.12.2017 |
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 29 декабря 2017г.
|Курс валют
|USD1
|USD1
|EUR1
|EUR1
|RUR10
|RUR10
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|ПриватБанк
|27.8000
|28.1690
|33.0000
|33.5570
|4.7000
|5.0000
|ОТП Банк
|27.7500
|28.0500
|33.1600
|33.5200
|Уникредитбанк (Укрсоцбанк)
|27.7000
|28.1500
|32.9500
|33.7500
|Ощадбанк
|27.5500
|28.1200
|32.1000
|33.5000
|3.3000
|4.9000
|Креди Агриколь Банк
|27.8000
|28.3000
|33.0000
|33.8000
|Укрэксимбанк
|27.6000
|28.0000
|32.6900
|33.7600
|Райффайзен Банк Аваль
|27.7778
|28.1500
|33.0330
|33.6000
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков.
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