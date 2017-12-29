28 декабря объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $54,4 млн до $201,7 млн

В четверг, 28 декабря, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 54,4 млн долларов по сравнению с 27 декабря до 201,7 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 40,9 млн долларов по сравнению с 27 декабря до 248,4 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в ноябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 7,8%, или на 691 млн долларов до 9,532 млрд долларов по сравнению с октябрем.

Курс доллара на межбанке после укрепления в среду на 4 коп в четверг повысился на 10 коп до 28,07 UAH/USD.