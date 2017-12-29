Популярная в Азии Ripple дорожает быстрее других криптовалют на новости из Японии

Популярная в Азии криптовалюта Ripple вновь заняла третью строчку по капитализации на глобальном рынке цифровых валюты, обогнав в четверг Bitcoin Cash, и продолжает дорожать в пятницу утром ускоренными темпами на новостях о создании в Японии консорциума компаний под проект применения технологии блокчейн, с участием Ripple, для оплаты кредитными картами, свидетельствуют данные бирж.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 8.45 мск Ripple дорожал на 14,15%, до 1,52 доллара. Стоимость валюты выросла более чем на 70% за текущую неделю.

Что касается альтернативных криптовалют, то биткоин (bitcoin) коррекционно поднимался на 4,18%, до 15,12 тысячи долларов. Цена Ethereum также росла на 4,49%, до 756,17 доллара, Bitcoin Cash дешевел на 2,49%, до 2,59 тысячи долларов.

Как сообщила в среду японская холдинговая компания SBI Group, совместно с другими национальными финансовыми компаниями, а также с филиалом Ripple в Азии она поучаствует в консорциуме по разработке технологии применения блокчейна для платежных систем, в частности, при оплате кредитной картой.

На этом фоне капитализация Ripple выросла до 2,73 миллиарда долларов, что составляет 10% от общей капиализации. Общая капитализация рынка криптовалют составляет 588,297 миллиарда долларов, на Bitcoin приходится 43% от этого числа, на Ethereum - 12%, на Bitcoin Cash - 7,5%.