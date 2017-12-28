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Депозитные ставки для физлиц 28.12.17
16:50 28.12.2017 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 28 декабря 2017г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|28.12.1721
|27.12.17
|28.12.17
|27.12.17
|28.12.17
|27.12.17
|3 месяца
|13.63
|13.63
|2.49
|2.49
|1.59
|1.59
|6 месяцев
|14.43
|14.43
|3.13
|3.13
|1.96
|1.96
|9 месяцев
|14.14
|14.14
|3.20
|3.20
|2.16
|2.16
|12 месяцев
|14.33
|14.33
|3.68
|3.68
|2.58
|2.58
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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