Корея не исключает закрытия криптовалютных бирж

Власти Южной Кореи рассмотрят различные меры для ограничения спекуляций на рынке криптовалют, в том числе они не исключают закрытия криптовалютных бирж, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление Управления координации государственной политики Южной Кореи.

Правительство страны планирует бороться с преступлениями в области криптовалют, для этого оно примет надлежащие меры. В частности, власти будут требовать раскрытия настоящего имени при проведении операций с виртуальными валютами. Кроме того, банкам запретят создание виртуальных счетов для работы на криптовалютных биржах, а также платежно-расчетное обслуживание непрофессиональных бирж.

"В Южное Корее криптовалютные спекуляции растут чрезмерно высокими темпами. Правительство больше не может оставлять без внимания аномальную ситуацию со спекуляциями", - приводит агентство мнение представителей южнокорейского ведомства.

На фоне данных новостей на бирже Bitfinex криптовалюта биткоин по состоянию на 11.12 EET снижалась в цене на 12,25%, до 14,13 тысячи долларов, на GDAX - на 7,3%, до 14,27 тысячи долларов.