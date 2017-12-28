За 9 месяцев объем частных денежных переводов в Украину увеличился на 30% до $5,2 млрд

Объем частных денежных переводов из-за границы в Украину в январе-сентябре 2017 года увеличился на 30% до 5,192 млрд долларов.

Об этом говорится в отчетных данных Национального банка, передают Українські Новини.

Через корреспондентские счета банков в Украину за отчетный период поступило 2,1 млрд долларов (за аналогичный период 2016 года - 1,7 млрд долларов), через международные платежные системы - 1,67 млрд долларов (1,6 млрд долларов за 9 месяцев 2016 года), по неформальным каналам - 1,4 млрд долларов (746 млн долларов за аналогичный период прошлого года).

По данным регулятора, основными источниками денежных переводов являются оплата труда (3,1 млрд долларов) и частные трансферты на сумму 2,1 млрд долларов.

Лидером по объемам денежных потоков стали США - 547 млн долларов (+108 млн долларов), на втором месте Россия - 460 млн долларов (- 298 млн долларов).

На третьем месте по объему переводов - Германия (252 млн долларов), на четвертом - Великобритания (243 млн долларов), на пятом - Кипр (218,5 млн долларов).

Как сообщали Українські Новини, объем переводов в Украину в 1-м квартале по созданным резидентами и нерезидентами системам денежных переводов составил 567 млн долларов и 68 млн долларов - из Украины.