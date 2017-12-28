Мировой рынок акций в 2017г впервые в истории рос по итогам каждого месяца

Сводный индекс мирового фондового рынка MSCI All-Country World в 2017 году демонстрировал прирост по итогам каждого месяца.

Если декабрь акции завершат "в плюсе", это будет первый в истории год, когда рынки не завершали ни один месяц снижением, отметил главный аналитик по глобальным инвестициям Charles Schwab Джеффри Кляйнтоп.

Подъем глобального рынка акций сохраняется с ноября прошлого года, когда MSCI AC World вырос на 0,6%. Затем в декабре индекс увеличился на 2%, в январе этого года - на 2,7%, в феврале - на 2,6%, в марте - на 1%, в апреле - на 1,4%, в мае - на 1,9%, в июне - на 0,3%, в июле - на 2,7%, в августе - на 0,2%, в сентябре - на 1,8%, в октябре - на 2%, в ноябре - на 1,8%, сообщает MarketWatch.

В любом случае, даже если в декабре произойдет снижение рынков, 2017 год станет годом с наименьшим количеством месяцев "в минусе" с начала расчетов MSCI AC World в 1988 году. Ранее рекордом считались три "отрицательных" месяца в год, что происходило восемь раз.

Последним самым плохим был 2015 год, когда рост был зафиксирован по итогам всего четырех месяцев. Ранее такие же результаты были отмечены в 2011 году, в 2008 году, в 2002 году и в 1990 году.

С начала текущего года значение MSCI AC World увеличилось более чем на 20%, в том числе рынки стран emerging markets выросли на 25%, Западной Европы - на 22%. Американские фондовые индексы Standard & Poor's 500 и Dow Jones Industrial Average поднялись соответственно на 20% и 25%.

В декабре MSCI AC World прибавил 0,1%. Рост S&P 500 составляет в этом месяце 1,3%, Dow Jones - 2,1%.

Значение S&P 500 также показывает рекордный по продолжительности помесячный рост - 13 месяцев (с ноября прошлого года). При этом декабрь традиционно является хорошим периодом для американского рынка акций, в том числе повышение S&P 500 в среднем составляет 1,47% с 1957 года, по расчетам Asbury Research.

