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На межбанке 27 декабря объем торгов долларом увеличился на $88,2 млн до $256,1 млн
10:19 28.12.2017 |
В среду, 27 декабря, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 88,2 млн долларов по сравнению с 26 декабря до 256,1 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 102 млн долларов по сравнению с 26 декабря до 289,3 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в ноябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 7,8%, или на 691 млн долларов до 9,532 млрд долларов по сравнению с октябрем.
Курс доллара на межбанке после ослабления во вторник на 3 коп в среду повысился на 4 коп до 27,97 UAH/USD.
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