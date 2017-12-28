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Биткоин дешевеет на опасениях высокой волатильности криптовалюты
07:58 28.12.2017 |
Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) торгуется возле отметки в 14.5 тысячи долларов после коррекционного роста до 16 тысяч, при этом капитализация криптовалюты продолжает снижаться, следует из данных торгов.
Биткоин дешевеет, так как возрастает обеспокоенность инвесторов относительно слишком высокой волатильности криптовалюты.
По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 6.54 EET биткоин дешевел на 10,4%, до 14,88 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта снижалась в цене на 13%, до 14,25 тысячи долларов, на GDAX - на 6,3%, до 14,43 тысячи долларов. А по данным портала Coindesk, биткоин дешевел на 6,5%, до 14,37 тысячи долларов.
Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 568,3 миллиарда долларов. Доля биткоина на данный момент составляет примерно 44% всего рынка криптовалют, а показатель опустился с 270-280 миллиардов долларов днем ранее до 250 миллиардов долларов. Ethereum занимает 12,6% рынка, Ripple, сместивший с третьего места Bitcoin Cash по уровню капитализации, занимает 9,2%. Криптовалюта Ripple дорожала на 8%, до 1,35 доллара, Ethereum дешевел на 5,6%, до 739,09 доллара, Bitcoin Cash терял в цене 10,5%, достигая 2,72 тысячи долларов, согласно данным CoinMarketCap.
Аналитики при этом продолжают отмечать волатильность рынка криптовалют, в частности, биткоина. "Никто не знает предельной стоимости этого базового актива (биткоина - ред.). Мы не можем предсказать, будет ли он стоить ноль долларов или миллион долларов, или что-то между этими уровнями", - рассказал в интервью агентству Блумберг президент American Institute for Economic Research Эдвард Стрингем (Edward Stringham).
"Биткоин может продемонстрировать ралли до 22 тысяч долларов, и цену при этом все равно можно будет назвать разумной, а может упасть до 6,50 тысячи, и в этом случае тоже будет оценен справедливо", - сказал телеканалу CNBC сооснователь исследовательской компании DataTrek Research Ник Колас (Nick Colas). "Биткоин и криптовалюты в целом трудно оценить, их экономическая полезность зависит от вариантов использования, которые еще не разработаны. Конечно, волатильность, которую мы видели, продолжится", - отметил эксперт.
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