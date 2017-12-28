Рост курса биткойна бьет кардеров по карману

Один из главных аргументов, приводимых противниками криптовалют, заключается в том, что биткойн и «собратья» существенно облегчают жизнь торговцам нелегальными товарами (наркотиками, оружием, похищенными данными и т.д.). Однако в последнее время курс биткойна стремительно растет, а с ним растет и взимаемая при транзакциях комиссия, что делает биткойн менее удобным и предпочитаемым среди киберпреступников платежным инструментом.

Создатель/создатели биткойна задумывали его как валюту, позволяющую легко и дешево осуществлять платежи. Так оно и было до начала 2017 года. Тем не менее, когда за последние несколько месяцев курс биткойна преодолел отметку в $15 тыс., взимаемая при осуществлении транзакций комиссия стала невыгодной. В связи с этим несколько крупнейших подпольных рынков, специализирующихся на сбыте похищенных данных банковских карт, просят своих клиентов отдавать предпочтения другим криптовалютам, например, Litecoin.

«В связи со стремительным ростом курса биткойна у нас возникли некоторые трудности, - таким уведомлением встречает своих пользователей крупная подпольная торговая площадка Carder's Paradise. - Проблема заключается в том, что мы отправляем все депонированные вами средства нашим поставщикам, а за это взимается дополнительная комиссия (та же комиссия, которая взимается с вас при внесении депозита). В некоторых случаях за каждый депонированный вами $1 нам приходится платить $5».

Как сообщает журналист Брайан Кребс, в настоящее время минимальная сумма депозита на Carder's Paradise составляет 0,0066 BTC (порядка $100). Комиссия за каждое пополнение депозита составляет $15,14. Таким образом, при пополнении депозита на минимальную сумму на этой торговой площадке пользователь теряет на комиссии более 15% от суммы депозита.

Похоже, администраторы Carder's Paradise получили так много жалоб от своих клиентов на большую комиссию, что даже снизили цены на похищенные банковские карты.



