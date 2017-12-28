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НБУ упростил перемещение банковских металлов через границу
Национальный банк смягчил требования к процедуре перемещения банковских металлов через таможенную границу Украины.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передают Українські Новини.
Во-первых, правление НБУ отменило требование о наличии индивидуальных лицензий Национального банка Украины на вывоз физическим лицом банковских металлов весом, превышающим 500 г.
Разрешение на вывоз банковских металлов в таком объеме будет возможно при условии письменного декларирования таможенному органу и на основании документов, подтверждающих приобретение этим лицом банковских металлов в уполномоченных банках и/или Национальному банку в полном объеме.
Во-вторых, отменяется требование о необходимости получения юридическими лицами специального разрешения НБУ на ввоз банковского металла, изготовленного нерезидентом по договору о переработке давальческого сырья, если эти банковские металлы в полном объеме продаются Национальному банку.
Достаточно наличия договора, на основании которого осуществлялась переработка, а также договора на поставку банковских металлов Национальном банке.
Соответствующие изменения закреплены постановлением правления Национального банка Украины №142 от 26.12.2017.
Оно вступает в силу 28 декабря.
Как сообщали Українські Новини, в декабре Национальный банк Украины упрощает порядок ввоза резидентами в Украину иностранной валюты в наличной форме и совершенствует порядок ее вывоза.
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