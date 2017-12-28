НБУ упростил перемещение банковских металлов через границу

Национальный банк смягчил требования к процедуре перемещения банковских металлов через таможенную границу Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передают Українські Новини.

Во-первых, правление НБУ отменило требование о наличии индивидуальных лицензий Национального банка Украины на вывоз физическим лицом банковских металлов весом, превышающим 500 г.

Разрешение на вывоз банковских металлов в таком объеме будет возможно при условии письменного декларирования таможенному органу и на основании документов, подтверждающих приобретение этим лицом банковских металлов в уполномоченных банках и/или Национальному банку в полном объеме.

Во-вторых, отменяется требование о необходимости получения юридическими лицами специального разрешения НБУ на ввоз банковского металла, изготовленного нерезидентом по договору о переработке давальческого сырья, если эти банковские металлы в полном объеме продаются Национальному банку.

Достаточно наличия договора, на основании которого осуществлялась переработка, а также договора на поставку банковских металлов Национальном банке.

Соответствующие изменения закреплены постановлением правления Национального банка Украины №142 от 26.12.2017.

Оно вступает в силу 28 декабря.

Как сообщали Українські Новини, в декабре Национальный банк Украины упрощает порядок ввоза резидентами в Украину иностранной валюты в наличной форме и совершенствует порядок ее вывоза.