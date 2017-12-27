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НБУ продал 26 декабря банкам депозитные сертификаты на 24 951 млн гривен
10:26 27.12.2017 |
Национальный банк во вторник, 26 декабря, продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 24 951 млн гривен.
Об этом сообщил Национальный банк.
Нацбанк для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 12,50% годовых 59 банкам на сумму 17 929 млн гривен и сроком на 14 дней по средневзвешенной процентной ставке 14,50% годовых 24 банкам на сумму 7 022 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, НБУ 22 декабря продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 16 849 млн гривен.
В соответствии с пунктом 2.6 главы 2 Положения о регулировании Национальным банком Украины ликвидности банков Украины, утвержденным постановлением Правления от 30.04.2009 №259, по процентным тендерам по размещению депозитных сертификатов банки самостоятельно предлагают процентную ставку.
В январе-ноябре Национальный банк для регулирования ликвидности банков мобилизовал (привлек) средств банков на общую сумму 2 361,150 млрд гривен, что на 10,3% меньше, чем за январь-ноябрь 2016 года.
В 2016 году Нацбанк мобилизовал средств банков на общую сумму 2 946,9 млрд гривен.
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