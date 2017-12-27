На межбанке 26 декабря объем торгов долларом уменьшился на $76,4 млн до $167,9 млн

Во вторник, 26 декабря, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 76,4 млн долларов по сравнению с 22 декабря до 167,9 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 98,1 млн долларов по сравнению с 22 декабря до 187,3 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в ноябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 7,8%, или на 691 млн долларов до 9,532 млрд долларов по сравнению с октябрем.

Курс доллара на межбанке после повышения в пятницу на 7 коп во вторник понизился на 3 коп до 27,93 UAH/USD.