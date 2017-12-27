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Курс доллара слабо снижается на послепраздничных торгах
08:37 27.12.2017 |
Доллар слабо дешевеет к основным мировым валютам в среду утром на незначительных оборотах после рождественских праздников, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.31 EET курс евро к доллару рос до 1,1876 доллара за евро против 1,1858 доллара на предыдущих торгах, курс доллара к иене снижался до 113,19 иены за доллар со 113,23 иены на предыдущем закрытии; индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,11%, до 93,2 пункта.
Объем торгов остается слабым после празднования католического Рождества 25 декабря, в понедельник, когда биржи США были закрыты. Не было торгов в понедельник и вторник и во многих странах Европы, среди которых Великобритания, Германия, Франция и другие.
Инвесторы вместе с этим продолжают обращать внимание на экономические и политические новости в мире. Так, трейдеры будут следить за ситуацией в Германии - на 7 января социал-демократы и альянс канцлера Ангелы Меркель договорились начать официальные предварительные переговоры о формировании правительства.
Рынок оценивает и принятие налоговой реформы США, которая являлась одним из главных пунктов предвыборной программы нынешнего президента страны Дональда Трампа. Трамп в пятницу подписал закон об этой реформе, которая станет крупнейшей в США с 1986 года. Ее ключевым нововведением является снижение налога на прибыль корпораций до 21% с 35%.
Трейдеры также ожидают позднее в ходе торгов среды публикации аналитической компанией Conference Board индекса доверия потребителей в США в декабре. Эксперты ожидают уменьшения показателя до 128,1 пункта с уровня ноября в 129,5 пункта.
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