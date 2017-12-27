Биткоин растет на торгах после худшей с 2013 года торговой сессии на прошлой неделе

Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) торгуется в плюсе в среду после падения на 26,85% за неделю с 17 по 23 декабря, что стало самым сильным недельным снижением с 2013 года, следует из данных торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 6.50 EET биткоин дорожал на 12,09%, до 16,77 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта росла в цене на 11,77%, до 16,35 тысячи долларов, на GDAX - на 4,08%, до 16,43 тысячи долларов. По данным портала Coindesk, биткоин дорожал на 4,24%, до 16,41 тысячи долларов.

На неделе с 17 по 23 декабря биткоин потерял больше половины своей стоимости на некоторых торговых площадках, отмечает агентство Рейтер. На бирже Bitfinex криптовалюта подешевела на 26,85%. Более сильное недельное снижение стоимости биткоина наблюдалось только в декабре 2013 года, когда валюта снизилась в стоимости на 28,07% (с 22 по 29 декабря 2013 года).

При этом перед падением, 17 декабря биткоин подорожал на некоторых биржах до 20 тысяч долларов. Эксперты считают, что снижение на прошлой неделе курса биткоина - естественная коррекция после уверенного роста цен. "Последнее движение цен (резкое снижение - ред.) показывает, что биткоин по-прежнему является спекулятивным капиталовложением. На торгах биткоином сохраняется огромная волатильность", - приводит агентство Рейтер мнение главного стратега мирового рынка Invesco Кристины Хупер (Kristina Hooper).

При этом с начала года биткоин подорожал примерно в 20 раз, с менее чем тысячи долларов до 19,666 тысячи долларов в декабре (по данным биржи Bitstamp).

Что касается других криптовалют, то Ethereum поднималась в цене на 1,09%, до 783,7 доллара, Bitcoin Cash - на 1,4%, до 3,05 тысячи долларов, Ripple - дорожала на 9,58%, до 1,23 доллара, согласно данным CoinMarketCap. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 615,515 миллиарда долларов, на долю биткоина приходится примерно 45% всего рынка криптовалют.