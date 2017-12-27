Доллар слабо дешевеет к евро 26 декабря, трейдеры в США возвращаются к работе после Рождества

Доллар США слабо дешевеет относительно евро во вторник на фоне низкой активности торгов, американские трейдеры постепенно возвращаются к работе после празднования Рождества накануне.

Европейские рынки, которые также не работали в понедельник, закрыты и 26 декабря.

Курс евро к доллару США к 16:45 EET составлял $1,1875 по сравнению с $1,1870 накануне. Курс доллара к иене торгуется на уровне 113,27 иены против 113,26 иены по итогам предыдущей сессии.

Курс евро составляет 134,48 иены по сравнению с 134,44 иены в понедельник.

Инвесторы продолжают изучать детали налоговой реформы в США, взвешивая ее плюсы и минусы, пишет MarketWatch.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп в пятницу подписал закон о внесении в Налоговый кодекс изменений, которые он назвал крупнейшими в истории страны. Де-факто налоговая реформа является самой масштабной с 1986 года, и как рассчитывают авторы закона, простимулирует рост американской экономики уже в следующем году.

Закон о налоговой реформе стал первой серьезной победой республиканцев со времени вступления Д.Трампа на пост президента США в январе 2017 года. Подписание закона президентом положило конец длившемуся семь месяцев периоду обсуждения параметров реформы законодателями.

Доллар оставался в целом стабильным в период обсуждения налоговой реформы. Как ожидают многие эксперты, ее реализация одновременно с повышением базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) поддержит американскую валюту.

Индекс ICE, оценивающий колебания доллара США относительно шести основных мировых валют, в 2017 году прибавил 8,6%, свидетельствуют данные FactSet.

Во вторник значение индекса теряет 0,1%.