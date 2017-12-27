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Уоррен Баффет выиграл спор о том, какие инвестиции в США – самые выгодные
13:28 26.12.2017 |
В конце 2017 года подойдет к завершению пари, которое десять лет назад заключили один из самых богатых людей мира Уоррен Баффет с инвесторами из компании Protégé Partners. Суть спора такова: Баффет утверждал, что самая выгодная инвестиция в Америке - это просто вкладываться в фондовый индекс широкого рынка S&P 500, а его оппоненты - что они придумают такие хедж-фонды (туда акции отбираются вручную), которые обойдут S&P 500 на дистанции в десять лет. Баффет выиграл.
«В годовом отчете Berkshire 2005 года я утверждал, что активное управление инвестициями профессионалами за определенный период времени окажется менее прибыльным, чем любителями, которые ничего не делали. Я объяснил, что солидные выплаты разнообразным „помощникам" оставят их клиентов - опять же, в совокупности - в худшем положении, чем любителей, которые просто вложили деньги в низкозатратный индексный фонд, которым не управляют», - писал Баффет в письме акционерам компании Berkshire Hathaway Inc. в 2016 году.
Десять лет назад Баффет предложил кому-нибудь из инвесторов, работающих с хедж-фондами, пари на эту тему. На него откликнулся руководитель Protégé Partners Тед Сайдес Seides. В итоге они оба вложили по 330 тысяч долларов - Баффет в индексный фонд Vanguard 500, основанный на индексе S&P 500, а Protégé Partners - в пять фондов, инвестировавших в общей сложности в сто хедж-фондов, управляемых профессионалами. Проигравший должен отдать миллион долларов на благотворительность.
В 2016 году Уоррен Баффет писал, что по итогам девяти лет он явно выигрывает - за прошедшее время доходность в индексном фонде превысила 85 процентов, в то время как средняя доходность пяти «фондов фондов» составила около 22 процентов.
«Я уверен, что в большинстве случаев менеджеры на обоих уровнях [хедж-фондов и вышестоящих фондов] - честные и умные люди. Но для их инвесторов результаты оказались печальными - по-настоящему печальными», - писал Баффет. Он отметил, что менеджеры хедж-фондов могут получать значительную прибыль даже в случае неудачных инвестиций. По его оценкам, за девять лет спора менеджерам досталось около 60% всей прибыли, полученной этими пятью фондами.
Тед Сайдес в мае 2017 года признал поражение. При этом он отметил, что выигрыш Баффета связан не только с большими гонорарами менеджеров. Он указал, в частности, на то, что выбранный Баффетом индекс S&P 500 ориентирован на крупные американские компании, которые показывали рост в последние годы; хедж-фонды же больше ориентированы на международные компании - и индексы, в которые включены схожие компании, показали рост, похожий на рост хедж-фондов. Он также заметил, что на снижающемся рынке прибыль инвесторов хедж-фондов обычно больше, чем у инвесторов индексных фондов.
Другой менеджер Protégé Partners Джефф Таррант добавил, что в каком-то смысле считает себя победителем, поскольку из-за пари смог на протяжении десяти лет обедать с Баффетом.
Официальных результатов спора пока нет - у Protégé Partners есть еще неделя. Cкорее всего, выигрыш Баффета будет еще более впечатляющим, чем по итогам 9 лет: S&P 500 вырос за 2017 год почти на 20% и обновил исторический максимум. Президентство Дональда Трампа сильно оживило фондовый рынок - он, в частности, запустил налоговую реформу, которая, как ожидает, улучшит финансовое состояние крупных компаний. За 10 лет S&P 500 вырос на 80%.
На фоне завершения спора с Сайдесом Баффет сделал еще один смелый прогноз - правда, узнать, оправдался он или нет, 87-летний миллиардер вряд ли сможет. По его словам, индекс Dow Jones в течение следующих ста лет достигнет миллиона пунктов, то есть вырастет в 40 раз. Как отмечает CNN, сто лет назад индекс был примерно в 300 раз меньше (81 пункт).
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