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Остатки средств на корсчетах банков 26.12.17
12:30 26.12.2017 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|20 декабря
|52841.1
|21 декабря
|50414.5
|22 декабря
|50046.3
|26 декабря
|55829.2
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 26 декабря - 27,950921 грн/$1.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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