Доллар может вырасти в цене в начале 2018г благодаря возврату средств компаний в США

Курс доллара США может вырасти в начале следующего года из-за спроса на американскую валюту со стороны компаний, которые будут возвращать на родину хранящиеся на зарубежных счетах средства, считают аналитики.

Укрепление доллара в первом квартале 2018 года прогнозируют аналитики Bank of America (BofA), BNP Paribas и RBC Capital Markets. Эксперты BofA полагают, что доллар может вырасти до $1,1 за евро по сравнению с $1,1870 за евро во вторник.

Налоговая реформа, которая может вступить в силу в самом начале 2018 года, предполагает единовременное снижение налога на репатриацию корпоративных средств. По разным оценкам, американские компании могут вернуть около $400 млрд из порядка $1,9 трлн, хранящихся на их счетах за рубежом. Возвращение средств обычно проходит путем продажи зарубежных и покупки американских активов.

По данным налоговой службы США, аналогичное снижение налога на репатриацию прибыли в конце 2004 года привело к тому, что компании вернули на территорию Штатов средства в размере порядка $312 млрд. Доллар в 2005 году подскочил в цене на 13% к корзине из 16 основных мировых валют.

Дополнительную поддержку американской валюте может оказать начало нормализации денежно-кредитной политики в развитых странах, включая еврозону и Великобританию.