Объем торгов долларом на межбанке 22 декабря увеличился на $11,8 млн до $244,3 млн

В пятницу, 22 декабря, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 11,8 млн долларов по сравнению с 21 декабря до 244,3 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 21,3 млн долларов по сравнению с 21 декабря до 285,4 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в ноябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 7,8%, или на 691 млн долларов до 9,532 млрд долларов по сравнению с октябрем.

Курс доллара на межбанке после укрепления в четверг на 4 коп в пятницу вырос на 7 коп до 27,96 UAH/USD.