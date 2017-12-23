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Bitcoin Cash перейдет на новый формат адресов
20:26 22.12.2017 |
Экосистема созданной в результате хардфорка криптовалюты Bitcoin Cash (BCH) готовится ко «Дню изменения адреса», который запланирован на 14 января следующего года. Об этом пишет Bitcoin.com.
Как сообщает издание, сеть Bitcoin Cash и поддерживающие эту криптовалюту компании перейдут на новый формат адресов Cashaddr, основанный на кодовой базе Bech32. Он был предложен разработчиком Bitcoin ABC Амори Сечетом в октябре этого года и, в частности, призван предотвратить отправку Bitcoin Cash на биткоин-адреса.
Также новый формат обеспечит возможность имплементации ряда усовершенствований и новых функций в протоколе. Например, Cashaddr в будущем создаст условия для реализации концепции доказательства с нулевым разглашением (Zero-Knowledge Proof) в сети Bitcoin Cash. Кроме того, новые адреса создадут условия для реализации улучшенных контрольных сумм и QR-кодирования.
Также, по словам Сечета, предлагаемый им формат позволит разработчикам в будущем «внедрить более безопасный способ осуществления умных контрактов между несколькими участниками».
«Чтобы уменьшить путаницу для пользователей с использованием разных адресов, я думаю, очень важно поскорее развернуть это обновление и предотвратить раскол экосистемы. Для этого потребуется некоторое время, чтобы все кошельки, биржи и продавцы смогли обновиться», - пояснил Сечет.
Как отмечает источник, к переходу на новый формат адресов уже начали готовиться разработчики блокчейн-обозревателя Blockchair, проект Openbazaar, кошельки Stash, Edge и Electron Cash. Также о поддержке Cashaddr сообщила P2P-платформа BTCpop.
«14 января мы поддержим внедрение формата адреса Bech32 для Bitcoin Cash. Мы также запустим простой конвертер, чтобы пользователи могли конвертировать адрес депозита в новый формат. Вывод средств будет доступен в обоих форматах», - заявили представители BTCpop.
В ноябре разработчики Bitcoin Cash опубликовали дорожную карту, предусматривающую увеличение размера блока и хардфорки в мае и ноябре 2018 года. Для этого потребуются два новых хардфорка в мае и ноябре 2018 года.
Разработчики Bcash убеждены, что увеличение размера блока является эффективным решением для снижения транзакционных комиссий. Кроме того, разработчики рассматривают возможность восстановления некоторых правил, прежде деактивированных в коде.
Официально планы в отношении обновлений, впрочем, будут опубликованы не ранее февраля 2018 года.
Нынешний лимит на размер блока в сети Bcash составляет 8 Мб.
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