Bitcoin Cash перейдет на новый формат адресов

Экосистема созданной в результате хардфорка криптовалюты Bitcoin Cash (BCH) готовится ко «Дню изменения адреса», который запланирован на 14 января следующего года. Об этом пишет Bitcoin.com.

Как сообщает издание, сеть Bitcoin Cash и поддерживающие эту криптовалюту компании перейдут на новый формат адресов Cashaddr, основанный на кодовой базе Bech32. Он был предложен разработчиком Bitcoin ABC Амори Сечетом в октябре этого года и, в частности, призван предотвратить отправку Bitcoin Cash на биткоин-адреса.

Также новый формат обеспечит возможность имплементации ряда усовершенствований и новых функций в протоколе. Например, Cashaddr в будущем создаст условия для реализации концепции доказательства с нулевым разглашением (Zero-Knowledge Proof) в сети Bitcoin Cash. Кроме того, новые адреса создадут условия для реализации улучшенных контрольных сумм и QR-кодирования.

Также, по словам Сечета, предлагаемый им формат позволит разработчикам в будущем «внедрить более безопасный способ осуществления умных контрактов между несколькими участниками».

«Чтобы уменьшить путаницу для пользователей с использованием разных адресов, я думаю, очень важно поскорее развернуть это обновление и предотвратить раскол экосистемы. Для этого потребуется некоторое время, чтобы все кошельки, биржи и продавцы смогли обновиться», - пояснил Сечет.

Как отмечает источник, к переходу на новый формат адресов уже начали готовиться разработчики блокчейн-обозревателя Blockchair, проект Openbazaar, кошельки Stash, Edge и Electron Cash. Также о поддержке Cashaddr сообщила P2P-платформа BTCpop.

«14 января мы поддержим внедрение формата адреса Bech32 для Bitcoin Cash. Мы также запустим простой конвертер, чтобы пользователи могли конвертировать адрес депозита в новый формат. Вывод средств будет доступен в обоих форматах», - заявили представители BTCpop.

В ноябре разработчики Bitcoin Cash опубликовали дорожную карту, предусматривающую увеличение размера блока и хардфорки в мае и ноябре 2018 года. Для этого потребуются два новых хардфорка в мае и ноябре 2018 года.

Разработчики Bcash убеждены, что увеличение размера блока является эффективным решением для снижения транзакционных комиссий. Кроме того, разработчики рассматривают возможность восстановления некоторых правил, прежде деактивированных в коде.

Официально планы в отношении обновлений, впрочем, будут опубликованы не ранее февраля 2018 года.

Нынешний лимит на размер блока в сети Bcash составляет 8 Мб.