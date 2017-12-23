Курс биткойна опустился ниже $12000, его падение в пятницу превышает 24%

Падение курса биткойна в пятницу превысило 24%, его значение опустилось ниже $12000 впервые с начала декабря.

Согласно данным Coindesk на 16:40 EET, курс биткойна теряет 24,43% и составляет $11586,23.

Фьючерсы на биткойн также дешевеют: январские контракты на криптовалюту на CME упали в цене на 19,99%, до $12265, на CBOE - на 20,47%, до $11950.

Другие криптовалюты также дешевеют: курс Ethereum снизился на 35%, Bitcoin Cash, ставший независимой валютой в августе, потерял почти 43%, свидетельствуют данные Coinmarketcap.com.

"Акулы начинают кружить здесь, и фьючерсы дают им возможность для столкновения", - отмечает главный исполнительный директор лондонской Sharps Pixley Ltd. Росс Норман.

"Ранее динамика биткойна в основном определялась розничными инвесторами, однако теперь на рынке будут агрессивные фонды, желающие найти возможность, чтобы подтолкнуть его вниз", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Ранее на этой неделе курс биткойна приближался к отметке в $20000.



