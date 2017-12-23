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Информация об агентстве
Банки увеличили свой портфель ОВГЗ на 10,7 млрд гривен до 336,9 млрд гривен 22 декабря
12:24 22.12.2017 |
Банки увеличили свой портфель ОВГЗ на 10,75 млрд гривен до 336,97 млрд гривен 22 декабря.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
Национальный банк Украины сохранил объем ОВГЗ в своем портфеле на уровне 360,572 млрд гривен.
Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов 22 декабря уменьшился на 0,02 млн гривен до 5,216 млрд гривен, соответственно у других владельцев увеличился на 197,75 млн гривен до 21,778 млрд гривен.
Физические лица увеличили объем ОВГЗ на 223,23 млн гривен до 1,446 млрд гривен.
Объем ОВГЗ в обращении в целом, по данным Нацбанка, 22 декабря увеличился на 11,17 млрд гривен до 725,993 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, Нацбанк ежедневно публикует данные об объеме гособлигаций, находящихся в собственности тех или иных владельцев.
ОВГЗ, находящиеся в обращении по сумме основного долга, млн гривен:
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Другие
|Физлица
|Нерезиденты
|на 11.12
|717 673,77
|360 572,80
|329 822,84
|21 317,66
|1 175,12
|4 785,35
|на 12.12
|717 821,00
|360 572,80
|329 947,75
|21 328,81
|1 185,59
|4 786,06
|на 13.12
|717 980,04
|360 572,80
|330 051,75
|21 381,77
|1 187,64
|4 786,07
|на 14.12
|722 207,16
|360 572,80
|333 800,56
|21 506,26
|1 191,76
|5 135,78
|на 15.12
|723 002,31
|360 572,80
|334 512,44
|21 499,59
|1 282,47
|5 135,01
|на 18.12
|723 945,58
|360 572,80
|335 409,36
|21 535,81
|1 291,84
|5 135,77
|на 19.12
|724 964,91
|360 572,80
|336 357,32
|21 595,13
|1 300,49
|5139,16
|на 20.12
|725 029,15
|360 572,80
|336 430,99
|21 587,22
|1 221,90
|5 216,23
|на 21.12
|714 815,10
|360 572,80
|326 222,26
|21 581,09
|1 222,80
|5 216,16
|на 22.12
|725 993,57
|360 572,80
|336 979,77
|21 778,84
|1 446,03
|5 216,14
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