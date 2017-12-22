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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Остатки средств на корсчетах банков 22.12.17

11:59 22.12.2017 |

Финансы

Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
Датасумма, млн грн
20 декабря 52841.1
21 декабря 50414.5
22 декабря 50046.3

Данные: Нацбанк Украины.

Официальный курс НБУ на 22 декабря - 27,855935 грн/$1.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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