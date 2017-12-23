Объем торгов долларом на межбанке 21 декабря увеличился на $36,5 млн до $232,5 млн

В четверг, 21 декабря, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 36,5 млн долларов по сравнению с 20 декабря до 232,5 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 30,2 млн долларов по сравнению с 20 декабря до 264,1 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в ноябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 7,8%, или на 691 млн долларов до 9,532 млрд долларов по сравнению с октябрем.

Курс доллара на межбанке после ослабления в среду на 3 коп в четверг повысился на 4 коп до 27,89 UAH/USD.