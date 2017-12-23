НБУ на аукционе в пятницу продал $42,9 млн по курсу до 27,9315 грн/$1

Согласно информации на веб-сайте НБУ, на аукцион объемом до $100 млн была подана 41 заявка на $73,6 млн по курсу от 27,89 грн/$1 до 27,9315 грн/$1.
Средневзвешенный курс доллара по итогам аукциона составил 27,9306 грн/$1.
Результаты валютных аукционов
|Дата
|22.12.17
|18.12.17
|Общий объем заявок субъектов рынка, принятых на аукцион в соответствии с условиями его проведения, млн $
|73.60
|81.40
|Курсы гривны, заявленные участниками аукциона, грн/$1
|максимальный
|27.9315
|27.8650
|минимальный
|27.8900
|27.8000
|Курсы гривни по результатам аукциона, грн/$1
|средневзвешенный
|27.9306
|27.8550
|максимальный
|27.9315
|27.8650
|минимальный
|27.9300
|27.8500
|Общий объем удовлетворенных заявок участников аукциона, $ млн
|42.90
|75.20
Данные: НБУ
На предыдущем аукционе 18 декабря НБУ с предложением до $100 млн продал $75,2 млн. Курс отсечения на аукционе составил 27,85 грн/$1, средневзвешенный курс – 27,855 грн/$1.
По данным Нацбанка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 кв. в пятницу снизился до 27,9584 грн/$1 с 27,8559 грн/$1 по завершению торгов в предыдущий рабочий день. Торговый оборот к указанному времени составил $150,96 млн.