Евро дешевеет 22 декабря относительно доллара и иены на новостях из Каталонии

Курс евро к доллару США опускается в пятницу на данных о победе партий, выступающих за независимость Каталонии, на прошедших накануне выборах в местный парламент.

Три каталонские партии, выступающие за независимость региона, получили большинство в парламенте, что, по мнению экспертов, можно считать поражением премьер министра Испании Мариано Рахоя, призывавшего к проведению этих выборов, пишет MarketWatch.

М.Рахой рассчитывал, что выборы смогут ослабить сепаратистские движения в Каталонии после прошедшего в регионе в октябре текущего года референдума, признанного незаконным конституционным судом Испании.

Итоги выборов в Каталонии, явка на которые оказалась довольно высокой, вероятно, приведут к возобновлению дебатов относительно независимости региона, что может спровоцировать новую волну волнений, отмечают эксперты.

"Результаты выборов в Каталонии являются серьезной проблемой для правительства Испании и его попыток положить конце движению о независимости региона, - отмечает аналитик ACLS Global Маршалл Гиттлер. - Мы только вышли из первой стадии кризиса и уже входим во вторую, которая может оказаться более сложной, поскольку это голосование было официальным".

Курс евро к доллару США опустился в ходе торгов до $1,1848 по сравнению с $1,1874 на закрытие предыдущей сессии.

Стоимость европейской валюты снизилась до 134,33 иены против 134,56 иены накануне. Курс доллара к иене находтися на уровне 113,38 иены по сравнению с 113,33 иены по итогам предыдущей сессии.