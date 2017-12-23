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Золото торгуется в минусе 22 декабря на укреплении доллара
07:43 22.12.2017 |
Цена на золото в пятницу утром снижается на укреплении доллара, инвесторы при этом готовятся к рождественским праздникам, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.00 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,8 доллара, или на 0,06%, до 1269,8 доллара за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро уменьшалась на 0,18%, до 16,21 доллара за унцию. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,11%, до 93,4 пункта.
Стоимость доллара поддерживают новости из США. Так, сенат конгресса страны в четверг проголосовал за резолюцию, позволяющую финансировать федеральное правительство до 19 января 2018 года. Срок действия предыдущей резолюции о финансировании истекает в пятницу. В отсутствие нового документа федеральные учреждения США не смогли бы функционировать из-за отсутствия финансирования.
Кроме того, в среду конгресс США окончательно одобрил законопроект по налоговой реформе, которая предусматривает снижение налога на прибыль корпораций до 21% с 35%. Теперь документ поступил на подпись президенту, ожидается, что Трамп подпишет его в начале января.
Укрепление доллара оказывает давление на стоимость золота, делая его дороже для инвесторов, владеющих другой валютой.
Вместе с этим инвесторы готовятся к рождественским выходным. В понедельник празднуется католическое Рождество, в связи с чем будут закрыты рынки США и многих европейский стран, среди которых Великобритания, Франция, Германия, Испания, Италия и другие.
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