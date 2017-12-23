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Исследование: биткоин не представляет угрозы для финансовой стабильности
17:51 21.12.2017 |
Ведущие европейские экономисты пришли к выводу, что криптовалютная индустрия не является угрозой для стабильности традиционной финансовой системы. Об этом говорится в исследовании британского Центра макроэкономики.
«Криптовалюты по-прежнему остаются незначительной сферой, большие инвестиционные группы не инвестируют в нее, поэтому индустрия не представляет абсолютно никакой угрозы финансовой системе», - подчеркнул профессор экономики Оксфордского университета Майкл Макмэон, имея в виду капитализацию биткоина и рынка в целом.
По мнению экономиста Итона Илзецки, биткоин и криптовалюты являются «оторванной от реальной экономики игрушкой для узкого сегмента инвесторов».
Опрошенные эксперты, однако, убеждены в необходимости регулирования сферы криптовалют, признав ее вызовом фиатным валютам центробанков.
«[Цифровые валюты] подрывают монополию центробанков на выпуск денег и делают неэффективной любую монетарную политику», - подвел итоги профессор финансовой экономики из университета Тилбурга Сильвестр Эйджфингер.
Ранее Нобелевский лауреат по экономике Роберт Шиллер, изучавший финансовые кризисы 1987 и 2007, заявил, что оценить реальную стоимость биткоина невозможно из-за постоянно растущей капитализации. При этом он отметил, что энтузиасты ставят слишком высокую планку.
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