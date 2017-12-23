Доллар США слабо дорожает 21 декабря, реакция на принятие налоговой реформы вялая

Курс американского доллара незначительно повышается в ходе торгов в четверг.

Реакция на окончательное одобрение Конгрессом США налоговой реформы была достаточно слабой, в основном из-за того, что данное развитие событий уже было заложено в ценах.

"Переоцененная американская валюта продолжает сталкиваться с фундаментальными сдерживающими факторами, а изменение денежно-кредитной политики за пределами США в сторону ужесточения только добавляет масла в огонь", - сообщается в обзоре UniCredit. Аналитики банка ожидают дальнейшего ослабления доллара в 2018 году.

В среду Палата представителей Конгресса США на повторном голосовании одобрила проект масштабной налоговой реформы. Во вторник документ получил одобрение Сената.

Президент США Дональд Трамп планирует подписать закон о налоговой реформе 3 января 2018 года, чтобы предотвратить вступление в силу автоматического сокращения расходов на программы медицинского страхования, включая Medicare, и другие нужды.

"Президент Трамп явно не подпишет закон до первых дней Нового года, но это лишь формальность: и Сенат, и Палата представителей уже окончательно одобрили законопроект. Хотя недавнее усиление ожиданий относительно принятия закона о налоговой реформе спровоцировало невероятный рост акций в США, доллар отреагировал в лучшем случае вяло, - отмечает главный валютный аналитик Saxo Bank Джон Харди. - Одной из причин могла быть боязнь того, что расточительство в налоговой сфере в конечном счете принесет больше вреда доллару, нежели более высокие ставки поспособствуют его росту".

Евро торгуется днем в районе $1,1859 против $1,1871 на закрытие предыдущей сессии.

Курс евро находится сейчас около 134,60 иены по сравнению со 134,62 иены днем ранее. Курс доллара составляет 113,5 иены против 113,4 иены в среду.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, поднялся на 0,09%. Между тем индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, увеличился на 0,08%.