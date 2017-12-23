Налоговая служба США заинтересовалась торговлей альткойнами

Американских инвесторов, которые надеялись избежать уплаты налогов на прибыль, полученную при торговле альткойнами, ждет неприятный сюрприз. Специально для того, чтобы американские пользователи не прибегали к этому методу, Налоговой службой США (IRS) были придуманы новые регулятивные меры.

Торговля альткойнами - не равноценный обмен

Вплоть до недавнего времени опытный бухгалтер или адвокат по налоговым делам могли заявить, что продажа биткоина за другую криптовалюту не является объектом налогообложения. Однако американские власти приложили все силы, чтобы закрыть эту лазейку. Последний законопроект о налогах содержит пояснения, которые делают невозможной применяемую стратегию ухода от налогов.

По сути, в возникшей ситуации виноват не кто иной, как сама Налоговая служба США - ведь проблема возникла после того, как IRS отнесла биткоин к имуществу. Согласно Разделу 1031 Налогового законодательства США, именно эта классификация превратила сделки по обмену криптовалют на криптовалюты в «равноценный обмен». Однако, новый законопроект делает «равноценный обмен» применимым только к сделкам с недвижимостью. Другими словами, это означает, что если вы продаете биткоин, к примеру, за Tether (USDT), то это уже будет налогооблагаемый случай.

«Некоторые думают так: "Я беру свой биткоин, который IRS считает имуществом, и обмениваю его на другое имущество", - и это выглядит как обмен, соответствующий разделу 1031», - говорит Эван Фокс (Evan Fox), налоговый менеджер нью-йоркской бухгалтерской Berdon, - «Я считаю, что это преувеличение».

Действующее законодательство

Согласно действующему налоговому законодательству, американцы обязаны сообщать о прибыли от торговли биткоином и самостоятельно подсчитывать налоги в соответствии со своим налоговым классом. Продажа актива, хранившегося менее одного года, квалифицируется как краткосрочная инвестиция и подлежит налогообложению в размере от 10% до 39.6%. Продажа биткоинов, которые хранились более одного года, квалифицируется как долгосрочная инвестиция и облагается налогом до 20%.

«Если вы поместите свои деньги в криптовалюты и надумаете приобрести альткойн, а затем монетизируете его и продемонстрируете всем дом стоимостью в 2 миллиона долларов, то IRS совсем не глупа, - говорит Фокс, - деньги не появляются из ниоткуда».

Американцам не стоит забывать, что IRS располагает полномочиями проверять доходы граждан в течение нескольких лет, и наказание может настичь их, когда они уже и думать забудут, что когда-то не сообщили в Налоговую службу о своих доходах.

«Если через несколько лет IRS сможет понять, что произошло, а вы в 2017 году заработали приличную сумму денег и не сообщили о ней, вам придется заплатить накопившиеся штрафы и проценты по ним, - объясняет Фокс, - возможно, некоторые захотят рискнуть, однако если вы попадетесь, вас ожидают неприятные последствия».