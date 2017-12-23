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Площадка Coinbase приостановила транзакции Bitcoin Cash из-за подозрений инсайда
10:49 21.12.2017 |
Американская площадка для торговли цифровыми валютами Coinbase приостановила транзакции с Bitcoin Cash, которая стала независимой криптовалютой в августе этого года, из-за подозрений в инсайдерских сделках, пишет The Verge.
Во вторник Coinbase начала первые торги Bitcoin Cash, и в течение четырех часов курс криптовалюты вырос более чем вдвое, и на пике достигал $9500.
Правила Coinbase запрещают ее сотрудникам проводить торговые операции на основании "существенной информации непубличного характера" и делиться такими сведениями с семьей и друзьями, а добавление нового актива к платформе является такой информацией, написал глава Coinbase Брайан Армстронг в посте на Medium. Компания проводит внутреннее расследование.
Торги были приостановлены, но возобновились в течение нескольких часов.
Между тем в Южной Корее власти заинтересовались взломом сеульской криптовалютной биржи Youbit, заподозрив, что в кибератаке участвовали северокорейские хакеры, пишут The Wall Street Journal и Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к следствию.
Компания Yapian, которой принадлежит Youbit, на этой неделе объявила о предстоящем банкротстве и прекращении деятельности, поскольку в результате кибератаки были утеряны 17% ее активов. Сервера Youbit также были взломаны ранее в этом году, в апреле.
Курс биткойна в четверг близок к $17000, Bitcoin Cash - около $3550.
Глава Банка Японии Харухико Курода в ходе пресс-конференции по итогам декабрьского заседания ЦБ выразил опасения, связанные с резким укреплением биткойна. Он назвал рост биткойна в этом году аномалией, но отказался рассуждать о том, есть ли "мыльный пузырь" на этом рынке. "Не мне судить об этом", - сказал глава ЦБ Японии.
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