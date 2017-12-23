Объем торгов долларом на межбанке 20 декабря увеличился на $4,7 млн до $196 млн

В среду, 20 декабря, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 4,7 млн долларов по сравнению с 19 декабря до 196 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 12,9 млн долларов по сравнению с 19 декабря до 233,9 млн долларов.

Как сообщалось, в ноябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 7,8%, или на 691 млн долларов до 9,532 млрд долларов по сравнению с октябрем.

Курс доллара на межбанке после роста во вторник на 3 коп в среду понизился на 3 коп до 27,85 UAH/USD.