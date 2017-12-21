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Остатки средств на корсчетах банков 21.12.17
10:22 21.12.2017 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|15 декабря
|69913.3
|18 декабря
|53814.8
|19 декабря
|52010.8
|20 декабря
|52841.1
|21 декабря
|50414.5
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 21 декабря - 27,860871 грн/$1.
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