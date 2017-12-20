Рынок лизинга Украины в 2017 году вырос вдвое - Украинское объединение лизингодателей

Ассоциация "Украинское объединение лизингодателей" по итогам 2017 года сообщает о восстановлении рынка после спада и его опережающем росте по сравнению с банковским рынком и в целом экономики страны.

"Лизинговый рынок не только полностью восстановился, но и набирает значительные обороты... По нашим оценкам, рост объемов лизингового рынка в 2017 году составит минимум 2 раза", - заявила генеральный директор ассоциации Марина Масич на пресс-конференции в Киеве в среду.

Она уточнила, что такой вывод основан на собранной статистике деятельности украинских лизинговых компаний за 9 месяцев этого года.

По данным Ассоциации, объем нового бизнеса ее участников за январь-сентябрь этого года составил почти 6,9 млрд грн (совокупная стоимость предметов лизинга), что на 103% превышает аналогичные показатели 2016 года.

Совокупный портфель лизинговых компаний, входящих в "Украинское объединение лизингодателей", увеличился с начала года почти на 5%, или на 474 млн грн - до 10,61 млрд грн, тогда как объем банковских кредитов за это время снизился на 1,7%, или на 14,54 млрд грн - до 832,55 млрд грн.

Ассоциация связывает такой рост активизацией работы с уже существующими клиентами и налаживанием сотрудничества с представителями малого и среднего бизнеса, для которого банковский рынок остается "зарегулированным" с часто недоступными кредитами.

"Небанковские компании гораздо быстрее принимают решения, чем банки. Они более клиенториентированы и имеют возможность предлагать финансирование по более низким ставкам", - считает глава совета директоров ассоциации, глава набсовета "УЛФ-Финанс" Александр Кощеев.

По мнению народного депутата Михаила Довбенко, дальнейшее развитие небанковских форм финансирования бизнеса в Украине будет зависеть от скорости изменения парламентом правил игры на этом рынке, в частности, принятия закона "О финансовом лизинге". Он также призвал правительство активнее использовать финансовый лизинг для поддержки малого и среднего бизнеса, отраслевых программ.

"Если профильный закон примут, то темпы развития рынка в 2018-20 годах еще больше ускорятся. Если правительство введет специальные программы стимулирования использования лизинга малым и средним бизнесом, то рынок может вообще вырасти в 3-4 раза", - считает эксперт проекта USAID "Трансформация финансового сектора" Иван Вишневский. В качестве таких возможных мер он назвал налоговое стимулирование, различные компенсационные механизмы и программы удешевления стоимости оборудования, передаваемого в лизинг.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование рынков финансовых услуг, (Нацкомфинуслуг) по состоянию на 1 декабря 2017 года выдала 364 лицензий на предоставление услуг по финансовому лизингу (86 лизингодателей - юридических лиц (не финансовых учреждений) та 278 финансовых компаний). По данным комиссии, общая стоимость действующих договоров финансового лизинга по результатам 9 месяцев 2017 года составила 23,2 млрд грн, что на 0,3 млрд грн больше, чем на начало 2017 года.

Ассоциация "Украинское объединение лизингодателей" создана в 2005 году как добровольное объединение профессиональных участников рынка лизинга.