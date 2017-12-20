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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Банки увеличили свой портфель ОВГЗ на 73,67 млн гривен до 336,4 млрд гривен 20 декабря

17:34 20.12.2017 |

Финансы

 

Банки увеличили свой портфель ОВГЗ на 73,67 млн гривен до 336,43 млрд гривен 20 декабря.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Национальный банк Украины сохранил объем ОВГЗ в своем портфеле на уровне 360,572 млрд гривен.

Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов 20 декабря увеличился на 77,07 млн гривен до 5,216 млрд гривен, соответственно у других владельцев уменьшился на 7,91 млн гривен до 21,587 млрд гривен.

Физические лица уменьшили объем ОВГЗ на 78,59 млн гривен до 1,221 млрд гривен.

Объем ОВГЗ в обращении в целом, по данным Нацбанка, 20 декабря увеличился на 64,24 млн гривен до 725,029 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, Нацбанк ежедневно публикует данные об объеме гособлигаций, находящихся в собственности тех или иных владельцев.

ОВГЗ, находящиеся в обращении по сумме основного долга, млн гривен:

ДатаВсегоНБУБанкиДургиеФизлицаНерезиденты
на 07.12714131,99360 572,80326 293,3721 302,811 175,674 787,34
на 08.12717 744,42360 572,80329 922,9221 293,641173,684 781,37
на 11.12717 673,77360 572,80329 822,8421 317,661 175,124 785,35
на 12.12717 821,00360 572,80329 947,7521 328,811 185,594 786,06
на 13.12717 980,04360 572,80330 051,7521 381,771 187,644 786,07
на 14.12722 207,16360 572,80333 800,5621 506,261 191,765 135,78
на 15.12723 002,31360 572,80334 512,4421 499,591 282,475 135,01
на 18.12723 945,58360 572,80335 409,3621 535,811 291,845 135,77
на 19.12724 964,91360 572,80336 357,3221 595,131 300,495139,16
на 20.12725 029,15360 572,80336 430,9921 587,221 221,905 216,23

Официальный курс НБУ на 20 декабря - 27,884304 грн/$1.
По материалам: Українські Новини
 

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