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Банки увеличили свой портфель ОВГЗ на 73,67 млн гривен до 336,4 млрд гривен 20 декабря
17:34 20.12.2017 |
Банки увеличили свой портфель ОВГЗ на 73,67 млн гривен до 336,43 млрд гривен 20 декабря.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
Национальный банк Украины сохранил объем ОВГЗ в своем портфеле на уровне 360,572 млрд гривен.
Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов 20 декабря увеличился на 77,07 млн гривен до 5,216 млрд гривен, соответственно у других владельцев уменьшился на 7,91 млн гривен до 21,587 млрд гривен.
Физические лица уменьшили объем ОВГЗ на 78,59 млн гривен до 1,221 млрд гривен.
Объем ОВГЗ в обращении в целом, по данным Нацбанка, 20 декабря увеличился на 64,24 млн гривен до 725,029 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, Нацбанк ежедневно публикует данные об объеме гособлигаций, находящихся в собственности тех или иных владельцев.
ОВГЗ, находящиеся в обращении по сумме основного долга, млн гривен:
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Дургие
|Физлица
|Нерезиденты
|на 07.12
|714131,99
|360 572,80
|326 293,37
|21 302,81
|1 175,67
|4 787,34
|на 08.12
|717 744,42
|360 572,80
|329 922,92
|21 293,64
|1173,68
|4 781,37
|на 11.12
|717 673,77
|360 572,80
|329 822,84
|21 317,66
|1 175,12
|4 785,35
|на 12.12
|717 821,00
|360 572,80
|329 947,75
|21 328,81
|1 185,59
|4 786,06
|на 13.12
|717 980,04
|360 572,80
|330 051,75
|21 381,77
|1 187,64
|4 786,07
|на 14.12
|722 207,16
|360 572,80
|333 800,56
|21 506,26
|1 191,76
|5 135,78
|на 15.12
|723 002,31
|360 572,80
|334 512,44
|21 499,59
|1 282,47
|5 135,01
|на 18.12
|723 945,58
|360 572,80
|335 409,36
|21 535,81
|1 291,84
|5 135,77
|на 19.12
|724 964,91
|360 572,80
|336 357,32
|21 595,13
|1 300,49
|5139,16
|на 20.12
|725 029,15
|360 572,80
|336 430,99
|21 587,22
|1 221,90
|5 216,23
Официальный курс НБУ на 20 декабря - 27,884304 грн/$1.
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