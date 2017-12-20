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Депозитные ставки для физлиц 20.12.17
16:47 20.12.2017 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 20 декабря 2017г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|19.12.17
|20.12.17
|19.12.17
|20.12.17
|19.12.17
|20.12.17
|3 месяца
|13.58
|13.58
|2.53
|2.53
|1.64
|1.64
|6 месяцев
|14.38
|14.38
|3.16
|3.16
|2.05
|2.05
|9 месяцев
|14.06
|14.06
|3.26
|3.26
|2.34
|2.34
|12 месяцев
|14.30
|14.30
|3.70
|3.70
|2.68
|2.68
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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