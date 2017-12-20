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SEC приостановила торговлю акциями The Crypto Company
14:24 20.12.2017 |
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) приостановила торговлю акциями зарегистрированной на бирже криптовалютной компании.
В уведомлении агентство заявило, что замораживает торговлю акциями The Crypto Company, которая базируется в Малибу, штат Калифорния, и предлагает консалтинговые и инвестиционные услуги в сфере криптовалют.
SEC заявила, что она приостанавливает торговлю из-за опасений относительно некоторой информации, опубликованной компанией, а также планов (обозначенных в публичных заявках) относительно продажи акций «инсайдерами». Согласно документу SEC, приостановка торговли продлится до 3 января.
«Комиссия временно приостановила торговлю ценными бумагами The Crypto Company из-за опасений относительно точности и адекватности информации, опубликованной компанией. В частности, речь идет о компенсации, выплаченной за продвижение компании, и заявлениях о планах по продаже акций компании инсайдерами. Также возникли вопросы относительно потенциально манипулятивных транзакций в отношении акций компании в ноябре 2017 года».
По данным MarketWatch, акции малоизвестной компании значительно выросли за последние недели. В прошлом месяце цена выросла более чем на 1 800%, а рыночная капитализация превысила 11 миллиардов долларов.
The Crypto Company - одна из зарегистрированных на бирже криптовалютных компаний, акции которых значительно выросли в связи резким ростом цены биткоина и других криптовалют, общая рыночная капитализация которых достигла 600 миллиардов долларов. Как сообщает Bloomberg, The Crypto Company недавно завершила продажу акций аккредитованным инвесторам по льготной цене всего 7 долларов.
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