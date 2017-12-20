Для финансового сектора в Украине будет введена единая система финансовой отчетности

Для финансового сектора будет внедрена единая система финансовой отчетности.

Как сообщается на веб-сайте Национального банка Украины (НБУ), соответствующий меморандум о взаимопонимании по разработке и внедрению системы финансовой отчетности по стандарту XBRL подписали руководители Министерства финансов Украины, НБУ, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг.

Согласно этому документу, основная задача регуляторов - введение в Украине новой системы финансовой отчетности, которая позволит осуществлять прием, обработку, проверку и раскрытия финансовой отчетности предприятий в едином электронном формате. Система предложит единый стандарт отчетности в зависимости от видов деятельности компаний и будет иметь единое окно для подачи отчетности. Предполагается, что ее запуск состоится в 2019 году, поскольку в соответствии с законом Украины "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности", предприятия, составляющие общественной интерес, должны составлять и представлять финансовую отчетность органам государственной власти по международным стандартам в едином электронном формате именно с 2019 года.

Новая система финансовой отчетности вводится на базе НКЦБФР. Введение в Украине стандарта финотчетности по стандарту XBRL происходит при участии международных доноров - Проекта технической помощи ЕС "Техническая помощь по приоритетным направлениям финансового сектора" и Проекта USAID "Трансформация финансового сектора".

Как отмечено в сообщении, с соответствии с законодательством, представлять финансовую отчетность в рамках новой системы будут предприятия, представляющие общественный интерес: эмитенты, ценные бумаги которых допущены к биржевым торгам; банки; страховщики; негосударственные пенсионные фонды; другие финансовые учреждения и предприятия, которые относятся к крупным.

При этом, в перечень таких предприятий не были включены профессиональные участники фондового рынка.

"НКЦБФР настаивает на необходимости исправления этого недостатка и включение их в указанный перечень для внедрения одинакового подхода к раскрытию финансовой отчетности всеми участниками финансового рынка и обеспечения полноценной защиты всех категорий потребителей финансовых услуг", - цитируется в пресс-релизе председатель НКЦБФР Тимур Хромаев.

Как говорится в сообщении, компаниям, которые осуществляют несколько видов профессиональной деятельности, и регулируются разными регуляторами, не нужно будет составлять отчетность для каждого из регуляторов отдельно.

Как сообщалось, вопросы совершенствования финансовой отчетности является одним из ключевых элементов комплексной программы развития финансового сектора Украины до 2020 года.

XBRL (eXtensible Business Reporting Language) - открытый стандарт обмена деловой информацией. Открытость стандарта означает, что компаниям, которые используют XBRL, не нужно покупать лицензии и платить комиссии за его использование. Стандарт XBRL разработан международной организацией XBRL International Inc. для обмена бизнес-информацией между бизнес-системами. Он широко используется во многих странах регуляторами рынков ценных бумаг, банковскими регуляторами, регистрирующими и налоговыми органами, а также национальными статистическими агентствами.