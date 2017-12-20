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Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 20.12.2017
12:57 20.12.2017 |
Во вторник, 19 декабря, Национальный банк выдал кредиты рефинансирования на общую сумму 2 800 млн гривен.
Об этом сообщил НБУ, передают Українські Новини.
Из них: overnight - 2 800 млн гривен по ставке 16,50% годовых 1 банку.
Кроме того, Нацбанк для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 12,50% годовых 47 банкам на сумму 14 030 млн гривен и сроком на 10 дней по средневзвешенной процентной ставке 14,50% годовых 21 банку на сумму 3 532 млн гривен.
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