Объем торгов долларом на межбанке 19 декабря уменьшился на $62,4 млн до $191,3 млн

Во вторник, 19 декабря, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 62,4 млн долларов по сравнению с 18 декабря до 191,3 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 56,8 млн долларов по сравнению с 18 декабря до 221 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в ноябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанке на 7,8%, или на 691 млн долларов до 9,532 млрд долларов по сравнению с октябрем.

Курс доллара на межбанковском валютном рынке после повышения в понедельник на 15 коп во вторник подорожал на 3 коп до 27,88 UAH/USD.