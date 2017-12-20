EY: через ICO привлечено более 3,7 млрд долларов

Несмотря на то, что спрос инвесторов на участие в ICO остается высоким, доля проектов, которые достигают желаемых целей по сбору средств, постепенно снижается с середины осени 2017 г.

Как отмечают исследователи компании Ernst & Young, это связано с тем, что инвесторы становятся более осторожными, а регуляторы активизируются при признаках нарушения законодательства.

В рамках исследования компании EY «Рынок ICO» проанализирована работа 372 проектов, более 100 детально (87% от общего объема привлеченных через ICO средств). Подавляющее большинство ICO-проектов используют платформу Ethereum - 77%, на втором месте находится Custom Platform - 13%, замыкает тройку лидеров платформа Waves - 4%. Исследователи EY отмечают, что в связи с тем, что платформа Ethereum перегружена из-за популярности, растущий спрос повышает стоимость криптовалюты Ethereum, и как следствие, стоимость ICO.

Объем привлеченных средств через ICO составляет более 3,7 млрд долл. При этом лидером является США - более 1 млрд долларов, Россия находится на второй строчке - 310 млн долл. США. В топ-5 входит Сингапур, Китай и Гонконг (свыше 200 млн долл. США). В тоже время Москва опережает Силиконовую долину по количеству проектов - 48 против 38, на третьем месте Нью-Йорк - 27.

Основное, что определяет капитализацию и стоимость токена, является подготовка и проведение ICO. Существует два основных способа: в первом случае объем привлечений ограничен и токены реализуются по фиксированной цене. Как результат - возникает ажиотаж, и время проведения ICO существенно сокращается. Так, 10 проектов рекордсменов привлекли средства со средней скоростью 300 тыс. долл. США в секунду. Во втором случае объем токенов не ограничен, после окончания ICO токены распределяются пропорционально всем инвестициям. Доля токенов размывается очень сильно, поэтому отсутствует возможность оценки, что приводить к большой волатильности. Это влечет раздувание оценки базовой криптовалюты и токенов.

Понятно, что большие объемы ICO привлекают повышенное внимание хакеров. По данным компании Group IB, более 10% средств от ICO теряются в результате атак. Злоумышленники используют фишинговые инструменты и взламывают сайты. Авторы исследования отмечают, что в настоящее время в России нет единой позиции в отношении токенов и криптовалют. В соответствии с действующим законодательством, рубль является единственным инструментом расчета, а создание валютных суррогатов запрещено.