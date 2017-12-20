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Золото дорожает 20 декабря в рамках коррекции
08:47 20.12.2017 |
Цена на золото в среду утром поднимается в рамках коррекции после снижения днем ранее, вызванного ожиданиями инвесторов результатов голосования по законопроекту о налоговой реформе в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.19 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 2,4 доллара, или на 0,18%, до 1266,6 доллара за тройскую унцию. Днем ранее показатель опускался до минимальной отметки в 1262,3 доллара. Стоимость мартовского фьючерса на серебро росла на 0,07%, до 16,17 доллара за унцию.
Во вторник вечером золото дешевело, так как рынок ожидал результатов голосования по налоговой реформе США. Позднее в тот же день палата представителей конгресса страны приняла законопроект о налоговой реформе, который резко снижает налоги для бизнеса. Как ожидается, законопроект примет также и сенат, и он будет подписан президентом Дональдом Трампом.
Ключевым нововведением является снижение налога на прибыль корпораций до 21% с 35%. По замыслу авторов, это должно резко повысить привлекательность ведения бизнеса в США и побудить американские корпорации вернуть в страну триллионы долларов прибыли, полученных за рубежом.
По различным подсчетам, снижение налогов вызовет дополнительный дефицит федерального бюджета США на сумму до 1,5 триллиона долларов в ближайшие десять лет.
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