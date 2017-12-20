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Криптобиржа Youbit взломана второй раз за год и закрывается
07:56 20.12.2017 |
Южнокорейская криптовалютная биржа Youbit (не имеет отношения к русскоязычной площадке Yobit) объявила себя банкротом после второй за год хакерской атаки. Это вызывает озабоченность по поводу безопасности на фоне стремительной торговли биткоинами и другими цифровыми валютами.
Первый раз Youbit взломали в апреле, в результате чего было похищено около 4000 BTC. После того, как во второй раз за последний год она оказалась жертвой хакеров, криптобиржа объявила о закрытии и начале процедуры банкротства.
Youbi была взломана во вторник, 19 декабря, в 4:35 по местному времени. Около 17% активов площадки было похищено - точная сумма не уточняется, однако сообщается о том, что на балансах пользователей останется только 75% от их средств до взлома.
По данным агентства по вопросам Интернета и безопасности Кореи (KISA), сотрудники полиции и KISA начали расследование по поводу взлома.
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