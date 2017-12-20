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Доллар торгуется разнонаправленно к евро и иене 20 декабря на фоне принятия налоговой реформы в США
07:46 20.12.2017 |
Доллар в среду утром дешевеет к евро и дорожает к иене после того, как накануне палата представителей конгресса США приняла законопроект о налоговой реформе, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.13 EET со 112,89 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,02%, до 93,46 пункта.
С одной стороны, трейдеры отыгрывают новости о том, что во вторник палата представителей конгресса США приняла законопроект о налоговой реформе, ключевым положением которой является снижение налога на прибыль корпораций до 21% с 35%. Теперь ожидается, что законопроект примет также и сенат, и он будет подписан президентом страны Дональдом Трампом.
В то же время участники рынка сохраняют осторожность, поскольку палате представителей придется проводить повторное голосование по реформе позднее в среду из-за того, что три положения в законопроекте нарушают сенатские правила.
"Мы должны подтвердить принятие законопроекта по налоговой реформе, ... это необходимо для того, чтобы курс доллара смог расти", - приводит агентство Рейтер мнение главного валютного стратега в Mizuho Securities в Токио Масафуми Ямамото (Masafumi Yamamoto).
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